Плюсы и минусы монолитных зданий – МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Монолитный дом представляет собой комплекс, построенный таким способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и стыков. В настоящее время так строятся не только многок

Монолитный дом представляет собой комплекс, построенный таким способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и стыков. В настоящее время так строятся не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи и другие объекты. Считается, что монолитные дома более долговечны и смогут выстоять 100-150 лет. Такая конструкция также не пропускает влагу и ветер, устойчива к землетрясениям.

В отличие от панельных или других видов домов, на стройплощадку завозятся все материалы для постройки данного типа. Сначала заливается фундамент, который представляет собой бетонную плиту длиной около метра, затем он укрепляется арматурой. Затем приступают к возведению литых бетонных стен. Непосредственно на месте собираются опорные конструкции - опалубки для заливки бетона. Опалубка может быть изготовлена из различных материалов - дерева, стали или алюминия. Наиболее часто используемый материал - полистирол.

Опалубку можно снять, когда она отделяется от высохшей и готовой стены и перемещается на более высокий уровень. Устойчивая конструкция остается на стене, служит для тепло-и звукоизоляции и дополнительной прочности стен. Чаще всего это применяется при строительстве малоэтажных зданий.

Для многих монолитные дома - это синоним надежности и качества.

Эксперт Эльнур Азадов рассказал Report о преимуществах этих зданий: “Прежде всего, это скорость строительства. Многоэтажные здания могут быть построены за один-два года. За счет отсутствия швов и возможных трещин износостойкость этих зданий может превышать 100 лет. Монолитные здания также обладают высокой сейсмоустойчивостью. За счет цельной конструкции дома трещины в стенах минимальны. Если вы строите частный дом таким образом, заселяться в него можно сразу. Обеспечивается звуко- и теплоизоляция наружных стен.

Кроме того, такие сооружения имеют широкие возможности. В монолите наружные стены являются несущими. Все внутренние стены, как правило, можно перестраивать и убирать. Более того, многие застройщики сдают в аренду монолитные дома без внутренних стен в квартирах, чтобы хозяева могли спланировать проект самостоятельно".

Среди недостатков эксперт указал сложность строительства в плохую погоду: "Особенно страдают недостроенные постройки, которые промокают под дождем и снегом. Длительное негативное воздействие может привести к отсырению бетона, другим неприятным последствиям. Правда, нынешние технологии позволяют возводить монолитные здания и зимой. В ходе строительства требуется строгий контроль. Поскольку весь дом строится на месте, строители должны быть профессионалами высокого уровня и понимать, что они делают. Например, при строительстве панельных домов строители только собирают на месте заводские детали, как конструктор.

Теплоизоляция в монолитных зданиях ниже, чем в кирпичных домах. Есть риск, что в квартирах будет холодно, особенно зимой. Из-за преимуществ по сравнению с другими типами зданий, жилье в монолитных домах стоит дорого. Цены на квартиры выше, чем в панельных и даже некоторых кирпичных домах”.

Директор одной из строительных компаний Мелания Сулейманова считает, что возведение монолитных многоэтажных жилых и нежилых зданий является обязательным: "Монолит - это, прежде всего, безопасность. В случае каких-либо стихийных бедствий вероятность обрушения зданий, не являющихся монолитными, достигает 100%. Затраты на монолитные здания немалые, расходуется много материала. Но в конечном итоге это безопасно”.