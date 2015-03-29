​Плотность автомобильного потока на пересечении проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова ликвидирована

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Еще на одной улице в Баку завершился ремонт. Как сообщили Report в пресс-секретариате ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, работы по расширению проезжей части дороги на пересечении проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова, а также разворот по этой улице, позволили обеспечить непрерывное и бесприпятственное движение автотранспорта с проспекта Бабека на проспект Гейдара Алиева, проспект Хатаи и улицу Короглу Рагимова.

"Все работы, проведенные на этой территории, позволят предотвратить возможные автомобильные пробки в этой части города", - говорится в информации.