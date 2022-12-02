Петр Михалко: Грузопоток по Среднему коридору будет увеличиваться в ближайшие годы

По Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) наблюдается значительный рост грузопотока, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

По Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) наблюдается значительный рост грузопотока, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко на церемонии запуска проекта поддержки усовершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализации концепции "зеленый порт".

По его словам, ЕС является крупным рынком: "Здесь проживает 450 млн потребителей. Азербайджан играет важную роль в развитии Среднего коридора и пользуясь этим маршрутом, можно усилить транзитный потенциал, развивать услуги в этом направлении. В целом, развитие ненефтяного сектора приведет к диверсификации экономики Азербайджана", - отметил он.