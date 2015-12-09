​Пассажирские поезда Азербайджана переходят на новый график движения - РАСПИСАНИЕ

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирские поезда Азербайджана, курсирующие по международным и внутренним маршрутам, с 13 декабря переходят на новый график движения. Об этом сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По информации, скоростной поезд Баку-Москва-Баку №55/56 будет следовать раз в неделю по четвергам, пассажирский поезд Баку-Харьков-Баку №369/370 в зимнем сезоне до 14.04.2016 и с 19.10.2016 по 08.12.2016 каждые четыре дня по маршруту Баку-Минводы-Ростов-Валуйки-Тополи-Харьков; пассажирский поезд Баку-Харьков-Баку №449/450 в летнем сезоне с 23.04.2016 по 15.10.2016 дважды в неделю (по вторникам и четвергам) по маршруту Баку-Астрахань-Волгоград-Валуйки-Тополи-Харьков; пассажирский поезд Баку-Ростов-Баку №391/392 в летнем сезоне с 24.04.2016 по 17.10.2016 каждые четыре дня.

Кроме того, по техническим причинам отменяется рейс скоростного поезда Баку-Москва-Баку №55/56 из Баку 31.12.2015 года и обратный рейс из Москвы 02.01.2016 года. Пассажирский поезд Баку-Харьков-Баку №369/370 в последний раз в 2015 году отбудет из Баку 25 декабря, а в первый раз в 2016 году - 9 января.

Пассажирские поезда будут курсировать по внутренним направлениям по старому графику, за исключением некоторых корректировок времени отбытия и прибытия в Баку.