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Оверчук: Каспийский международный транспортный коридор активно развивается

Оверчук: Каспийский международный транспортный коридор активно развивается Преимущество Каспийского международного транспортного коридора определяется тем, что он позволяет выходить к морским портам Ирана и обеспечивает связанность с рынками Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, государств Персидского залива и Африки.
Инфраструктура
21 октября 2022 г. 14:31
Оверчук: Каспийский международный транспортный коридор активно развивается

Преимущество Каспийского международного транспортного коридора определяется тем, что он позволяет выходить к морским портам Ирана и обеспечивает связанность с рынками Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, государств Персидского залива и Африки.

Как передает Report, об этом заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил на пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2022" в формате видеообращения.

"Сегодня в Прикаспийском регионе происходит активное развитие Каспийского международного транспортного коридора, состоящего из трех маршрутов. Первый проходит по западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран. Второй является морским и обеспечивает взаимосвязи между портами всех государств бассейна Каспийского моря. Третий маршрут проходит вдоль восточного берега Каспия из России через Казахстан и Туркмению в Иран. Первый и третий маршруты обеспечивают как железнодорожные, так и автомобильные перевозки", - сказал он.

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