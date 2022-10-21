Оверчук: На Южном Кавказе формируется перекресток основных международных транспортных коридоров

Разблокирование транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской автономией через территорию Армении или Ирана будет иметь особую роль в создании перекрестка основных международных транспортных коридоров "Север – Юг" и "Восток

Разблокирование транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской автономией через территорию Армении или Ирана будет иметь особую роль в создании перекрестка основных международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад".

Как передает Report, об этом заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук заявил на пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2022" в формате видеообращения.

"На Южном Кавказе сегодня формируется перекресток основных международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад". В случае его создания экономики Азербайджана, Армении и Грузии начнут получать дополнительную ренту, связанную с преимуществом их географического положения в Евразии. Значительную роль в этой связи будет играть разблокирование транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении или Ирана", - сказал он.

Оверчук отметил, что сегодня Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. При этом, постройка железной и автомобильной дороги через Мегри по территории Армении зависит от позиции самой Армении.

"При этом дорога в обход Армении уже строится через Иран, то есть примерно к 2024 году дорога будет, и она обеспечит выход на рынки Ирана, Турции и далее Европы. В значительной степени инфраструктура международного транспортного коридора "Север - Юг" уже существует, и по ней осуществляются автомобильные и железнодорожные перевозки. Однако она не отвечает ожидаемому возрастанию объемов перевозок и нуждается в модернизации и наращивании мощностей", - пояснил Оверчук.