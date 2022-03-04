Отремонтировано крановое судно "Азербайджан"

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) успешно завершило капитальный ремонт принадлежащего Каспийскому морскому нефтяному флоту кранового судна ”Азербайджан" грузоподъемностью 2 500 тонн.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) успешно завершило капитальный ремонт принадлежащего Каспийскому морскому нефтяному флоту кранового судна ”Азербайджан" грузоподъемностью 2 500 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

В рамках ремонта на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" были отремонтированы масляные и водяные охладители головных двигателей, насосы, арматура воздушных баллонов, трубопроводы систем охлаждения и сточных вод. Устранены неисправности электрооборудования, полностью очищены резервуары для сточных вод, проведены испытания крановой установки грузоподъемностью 30 и 400 тонн.

После проверки крановое судно “Азербайджан" было спущено на воду.