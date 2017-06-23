Открывается автобусный рейс из Баку в Батуми

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С 26 июня по понедельникам, средам и пятницам будет действовать автобусный рейс Баку-Батуми.

Как сообщили Report в Бакинском международном автовокзале, автобусы будут отбывать из Баку в 18:00 по бакинскому времени и прибывать в Батуми в 9:00 следующего дня.

Стоимость билета составляет 40 манатов. Билеты для детей до 5 лет бесплатно, от 5 до 10 лет – с 50%-ной скидкой.

Автобусы оснащены кондиционерами и системой wi-fi. Пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее. В будущем может быть рассмотрена возможность ежедневных рейсов с учетом плотности пассажиров.