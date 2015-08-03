​Открыт перекрытый участок дороги Губа-Хыналыг

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Вчера вечером селевые потоки, возникшие в результате сильных ливневых дождей на территории "Гызылгая" Губинского района, стали причиной перекрытия участка протяженностью 70-80 метров на 56-м км дороги Губа-Хыналыг на расстоянии 1 км от села Хыналыг.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, селевые воды с камнями и грязью перекрыли вход двух водопроводов протяженностью 1,5 метров, в результате чего скопившиеся на обочине селевые воды перелились через проезжую часть дороги. Скопившиеся на участке дороги Губа-Хыналыг камни и грязь стали причиной перекрытия дороги. Сель нанес серьезный ущерб дорожному хозяйству.

На территорию, где произошел природный катаклизм, незамедлительно была привлечена специальная техника и живая сила "Азерйолсервис". В короткие сроки по краю участка дороги, перекрытого камнями и грязью, была проложена альтернативная дорога, восстановлено движение транспортных средств в двустороннем направлении.

"В результате проводимых ночью и продолжившихся сегодня работ по устранению последствий сильного селя два водопровода и участок проезжей части дороги были очищены от камней и грязи. Сегодня днем движение транспортных средств было возобновлено", - заявили в компании.