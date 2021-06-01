ООН высоко оценивает достижения Азербайджана в борьбе с наркотиками

Сегодня в Государственном таможенном комитете (ГТК) состоялась встреча с представителем Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками Управления ООН по наркотикам и преступности.

Сегодня в Государственном таможенном комитете (ГТК) состоялась встреча с представителем Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, во встрече приняли участие заместитель председателя ГТК Аскер Абдуллаев, сотрудники соответствующих структур комитета, координатор Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками по Черноморскому региону и Южному Кавказу Наида Чамилова.

А. Абдуллаев рассказал о международном и региональном сотрудничестве в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками, подчеркнул важность обмена опытом и информацией, осуществляемой в рамках программы. По его словам, таможенные органы Азербайджана придают большое значение международному сотрудничеству в области борьбы с контрабандой и наркотрафиком, всегда поддерживают эффективные и деловые инициативы в этой сфере.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках программы, ситуация с контрольно-пропускными пунктами в портах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.