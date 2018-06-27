Ограничено движение в направлении Бакинский международный автовокзал - Хырдаланский круг

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В связи с ремонтными работами на 6-11 км дороги Баку-Губа-граница России (Бакинский международный автовокзал – Хырдаланский круг) в названном направлении частично ограничено движение.

Как сообщили Report в Госагентстве автодорог Азербайджана, ограничение применено с этой ночи.

Первый этап ремонтных работ охватывает часть от выхода автомобильного туннеля (перед автовокзалом) до железнодорожного моста. Ремонтные дороги на первом этапе ведутся только на трех левых полосах движения, то есть движение по трем правым полосам движения не остановлено.

В связи с этим ночью въезд на мост 20 Января и туннель было ограничено, движение на короткий срок было перемещено в направлении круг "20 января" - территория, именуемая "Шемахинка".

Кроме того, на основную дорогу водители могут выехать со спуска Баладжары, проехав перед отелем Delfin. По автодороге Бакинская кольцевая-1 беспрепятственно можно выехать на дорогу Баку-Сумгайыт.

Об очередных ограничениях в рамках ремонтных работ будет сообщено дополнительно.