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Названы объемы потерь воды в Азербайджане за прошлый год

Названы объемы потерь воды в Азербайджане за прошлый год В 2023 году в Азербайджане потери питьевой воды составили 39%, оросительной воды - более 50%.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 15:06
Названы объемы потерь воды в Азербайджане за прошлый год

В 2023 году в Азербайджане потери питьевой воды составили 39%, оросительной воды - более 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на слушаниях в Милли Меджлисе.

"За последние 4 года мы снизили потери питьевой воды с 44% до 39%. Но 39% - это не то число, которым можно гордиться. Идеальной цифрой в мире для питьевой воды считается менее 10%. Мы стремимся сократить потери питьевой воды до 20% в ближайшие 10 лет и снизить их до менее 10% к 2050 году. В соседней Турции потери в ирригационных системах составляют 65%, в питьевой воде - 30%. Фактически, нам достаточно нашего водного баланса в 35 млрд кубометров", - отметил он.

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