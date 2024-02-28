Названы объемы потерь воды в Азербайджане за прошлый год

В 2023 году в Азербайджане потери питьевой воды составили 39%, оросительной воды - более 50%.

В 2023 году в Азербайджане потери питьевой воды составили 39%, оросительной воды - более 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на слушаниях в Милли Меджлисе.

"За последние 4 года мы снизили потери питьевой воды с 44% до 39%. Но 39% - это не то число, которым можно гордиться. Идеальной цифрой в мире для питьевой воды считается менее 10%. Мы стремимся сократить потери питьевой воды до 20% в ближайшие 10 лет и снизить их до менее 10% к 2050 году. В соседней Турции потери в ирригационных системах составляют 65%, в питьевой воде - 30%. Фактически, нам достаточно нашего водного баланса в 35 млрд кубометров", - отметил он.