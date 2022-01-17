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Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана

Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдаемыми в горных регионах республики, ситуация на дорогах держится под контролем.
Инфраструктура
17 января 2022 г. 11:20
Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана

В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдаемыми в горных регионах республики, ситуация на дорогах держится под контролем.

По сообщению Report, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии на дорогах республики в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сообщается, что в горных и предгорных районах, несмотря на отсутствие осадков, наблюдаются заморозки. С самого утра на автомобильных дорогах принимаются меры против обледенения, дороги посыпают песком и солью, благодаря чему обеспечено нормальное и безопасное движение автотранспорта.

"Водителей, использующих автомобильные дороги, пролегающие через горные и предгорные районы, просят оборудовать транспортные средства в соответствии с зимним сезоном", - говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın avtomobil yollarındakı son vəziyyət açıqlanıb

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