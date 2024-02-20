Объем грузоперевозок воздушным транспортом в январе сократился

В январе 2024 года объем грузоперевозок воздушным транспортом в Азербайджане составил 936 тонн, что на 33,9% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

В январе 2024 года объем грузоперевозок воздушным транспортом в Азербайджане составил 936 тонн, что на 33,9% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомтаможни, стоимость перевезенных грузов составила 109 млн 991 тыс. долларов США и сократилась 38% по сравнению с январем 2023 года.

На долю импортных операций в прошлом месяце пришлось 822 тонны (на 15,6% больше в годовом исчислении) на 104 млн 546 тыс. долларов (-17,4), экспортных - 114 тонн (-5,1 раза) на 5 млн 444 тыс. долларов (-4,5 раза).