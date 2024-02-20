О нас

Объем грузоперевозок воздушным транспортом в январе сократился

Объем грузоперевозок воздушным транспортом в январе сократился В январе 2024 года объем грузоперевозок воздушным транспортом в Азербайджане составил 936 тонн, что на 33,9% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.
Инфраструктура
20 февраля 2024 г. 16:22
Объем грузоперевозок воздушным транспортом в январе сократился

В январе 2024 года объем грузоперевозок воздушным транспортом в Азербайджане составил 936 тонн, что на 33,9% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомтаможни, стоимость перевезенных грузов составила 109 млн 991 тыс. долларов США и сократилась 38% по сравнению с январем 2023 года.

На долю импортных операций в прошлом месяце пришлось 822 тонны (на 15,6% больше в годовом исчислении) на 104 млн 546 тыс. долларов (-17,4), экспортных - 114 тонн (-5,1 раза) на 5 млн 444 тыс. долларов (-4,5 раза).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə idxal-ixrac yüklərinin daşınması azalıb

Самое важное

Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
18 февраля 2024 г. 16:38
В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
17 февраля 2024 г. 21:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi