​Начат капитальный ремонт участка железной дороги Говлар-Заям

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта на участке железной дороги Баку-Беюк Кесик. Сегодня начаты капитальные ремонтные работы на перегоне Говлар-Заям протяженностью 6 км. Ремонтные работы продлятся 5 дней. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Утром начат снос старой железнодорожной линии.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 28,4 км железной дороги.