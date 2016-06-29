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    На улице Ниязи ограничено движение транспорта

    На территории демонтируют асфальтовое покрытие

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Джафара Хандана в направлении центра отмечается плотный транспортный поток.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Относительно плотное движение транспорта отмечается также на проспекте Зии Бунъядова в направлении м."Короглу" и на улице Короглу Рагимова.

    Кроме того, ограничено движение на улице Ниязи в связи с демонтажем асфальтового покрытия, уложенного в целях проведения соревнований "Формула-1". 

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