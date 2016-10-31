На строительство дороги в Сиязани выделено 7,1 млн. манатов

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Сиязань-Беюк Гамья-Баладжа Гамья-Джандахар Сиязаньского района.

Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Сиязань-Беюк Гамья-Баладжа Гамья-Джандахар, соединяющей 4 населенных пункта с населением двадцать восемь тысяч человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 7,1 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной настоящим распоряжением, и строительные работы.