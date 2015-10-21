На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается плотный транспортный поток

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Баку в настоящее время плотный транспортный поток наблюдается на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы).

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в эти минуты на Бинагадинском шоссе (в обоих направлениях), на проспекте Зии Буньядова (в направлении метро Кёроглу), на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), на проспекте Иншаатчылар и улице Ниязи (в направлении площади Азнефть) наблюдается плотное движение транспорта.