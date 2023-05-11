На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Круг "20 января";
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".