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На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
11 мая 2023 г. 08:51
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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