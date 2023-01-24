О нас

​​​​​​​На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

​​​​​​​На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 января 2023 г. 08:30
​​​​​​​На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

4. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы академика Гасана Алиева;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. улица Юсифа Сафарова, в обе стороны;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Ниязи, в сторону кольца Азнефть;

14. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

15. Заторы наблюдаются в направлении центра от пересечения с проспектом 8 Ноября, улицей Сулеймана Ахмедова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

Другие новости из категории

На конкурс выставлены междугородние регулярные автобусные маршруты по шести направлениям
На конкурс выставлены междугородние регулярные автобусные маршруты по шести направлениям
23 января 2023 г. 19:20
Министр: С Евросоюзом обсуждены концепции умного города и умного села
ФотоМинистр: С Евросоюзом обсуждены концепции "умного города" и "умного села"
23 января 2023 г. 17:55
Азербайджан и Махачкалу может связать авиасообщение
Азербайджан и Махачкалу может связать авиасообщение
23 января 2023 г. 16:16
AYNA будет оказывать услуги предпринимателям в ”Бакинском доме МСП
AYNA будет оказывать услуги предпринимателям в ”Бакинском доме МСП"
23 января 2023 г. 15:10
Завершены ремонтные работы на участке проспекта Азадлыг
ФотоЗавершены ремонтные работы на участке проспекта Азадлыг
23 января 2023 г. 15:00
Buta Airways будет летать из Баку в Волгоград 
Buta Airways будет летать из Баку в Волгоград 
23 января 2023 г. 14:39
Geely решила преобразовать лондонские кэбы в электромобили
Geely решила преобразовать лондонские кэбы в электромобили
23 января 2023 г. 14:10
Казахстанская Air Astana готовится к IPO в 2024 году
Казахстанская Air Astana готовится к IPO в 2024 году
23 января 2023 г. 13:42
Судно-паром Барда введено в эксплуатацию после капремонта 
Судно-паром "Барда" введено в эксплуатацию после капремонта 
23 января 2023 г. 11:13
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
23 января 2023 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi