На продолжение работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Сальяне выделено 11,8 млн манатов

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в городе Сальян, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 11,8 млн манатов.

Согласно распоряжению, в результате успешно осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития в регионах, столице и поселках реализованы важные инфраструктурные проекты, увеличен объем и улучшено качество коммунальных и социальных услуг, широкий размах получили работы по благоустройству.

Как продолжение этих мер, с целью улучшения услуг водоснабжения и канализации, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения в городе Сальян возникла необходимость в строительстве на первоначальном этапе водного резервуара объемом 7500 кубометров, магистрального водопровода диаметром 720 мм, протяженностью 7,6 км, распределительной водной сети диаметрами 90-280 мм, протяженностью 13,0 км, напорной канализационной линии диаметром 315 мм, протяженностью 7,0 км и реконструкции одной канализационной насосной станции.

Глава государства поручил министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.