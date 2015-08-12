​На дороге Баку-Губа завершены ремонтные работы

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Завершены ремонтно-восстановительные работы на 11-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-граница Российской Федерации на территории села Гандоб Шабранского района.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", часть дороги в совершенно новом облике уже передана в пользование водителей.

Ремонтно-восстановительные работы проведены на 119-130 км дороги. Движение транспортных средств на период проведения ремонтных работ было ограничено: "В рамках ремонтно-восстановительных работ осуществлена укладка нового асфальтобетонного покрытия. С учетом интенсивности движения на данной дороге работы были выполнены в кратчайшие сроки. С этой целью к ремонту было привлечено достаточное количество рабочих и техники", - говорится в информации.