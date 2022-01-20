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На дорогах Баку снижена максимальная скорость движения

На дорогах Баку снижена максимальная скорость движения Максимальная скорость на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/ч в связи с дождливой погодой.
Инфраструктура
20 января 2022 г. 10:11
На дорогах Баку снижена максимальная скорость движения

Максимальная скорость на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/ч в связи с дождливой погодой.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Мы рекомендуем участникам движения быть осторожными в связи с прогнозируемыми сегодня погодными условиями. Для безопасности движения водители должны соблюдать скоростной режим и учитывать метрологические факторы. Пешеходы обязательно должны пользоваться пешеходными переходами", - заявили в агентстве.

Также БТА рекомендовало пассажирам соблюдать осторожность на автобусных остановках, не сходить и не садиться в автобусы вне остановок, соблюдать те же правила на территории транспортных обменных центров.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında sürət həddi endirilib

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