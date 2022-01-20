На дорогах Баку снижена максимальная скорость движения

Максимальная скорость на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/ч в связи с дождливой погодой.

Максимальная скорость на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/ч в связи с дождливой погодой.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Мы рекомендуем участникам движения быть осторожными в связи с прогнозируемыми сегодня погодными условиями. Для безопасности движения водители должны соблюдать скоростной режим и учитывать метрологические факторы. Пешеходы обязательно должны пользоваться пешеходными переходами", - заявили в агентстве.

Также БТА рекомендовало пассажирам соблюдать осторожность на автобусных остановках, не сходить и не садиться в автобусы вне остановок, соблюдать те же правила на территории транспортных обменных центров.