На центральных улицах Баку образовались автомобильные пробки

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на ряде основных и второстепенных улиц города Баку наблюдается высокая плотность движения.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, на данный момент образовались автомобильные пробки на трассе Баку-Сумгайыт - в сторону города, проспекте Хатаи, ул. Юсифа Джафарова, ул. 28 Мая.

Кроме того, наблюдается высокая плотность движения на Бадамдарском шоссе, ул. Дж.Джаббарлы, проспекте Гейдара Алиева, пересечении ул.Р.Бейбутова с ул. 28 Мая.

Отметим, что проспект Бюльбюля перекрыт.