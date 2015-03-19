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    На центральных улицах Баку образовались автомобильные пробки

    ​В настоящее время на этих дорогах столицы движение автотранспорта замедлилось

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на ряде основных и второстепенных улиц города Баку наблюдается высокая плотность движения.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, на данный момент образовались автомобильные пробки на трассе Баку-Сумгайыт - в сторону города, проспекте Хатаи, ул. Юсифа Джафарова, ул. 28 Мая.

    Кроме того, наблюдается высокая плотность движения на Бадамдарском шоссе, ул. Дж.Джаббарлы, проспекте Гейдара Алиева, пересечении ул.Р.Бейбутова с ул. 28 Мая.

    Отметим, что проспект Бюльбюля перекрыт. 

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