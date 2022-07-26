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Ведутся переговоры об открытии авиарейса Баку-Мумбаи

Ведутся переговоры об открытии авиарейса Баку-Мумбаи Между Азербайджаном и Индией ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса Баку-Мумбаи.
Инфраструктура
26 июля 2022 г. 14:47
Ведутся переговоры об открытии авиарейса Баку-Мумбаи

Между Азербайджаном и Индией ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса Баку-Мумбаи.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече B2B, посвященной туристическим возможностям двух стран.

С 9 августа ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начнет выполнять авиарейсы из Баку в Нью-Дели (Индия). Авиарейсы из столицы Азербайджана в Нью-Дели будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам, а в обратном направлении - по средам и субботам. В этом контексте партнером AZAL является Индийская компания Zeal Global Group.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Mumbay aviareysi açıla bilər

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