Ведутся переговоры об открытии авиарейса Баку-Мумбаи

Между Азербайджаном и Индией ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса Баку-Мумбаи.

Между Азербайджаном и Индией ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса Баку-Мумбаи.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече B2B, посвященной туристическим возможностям двух стран.

С 9 августа ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начнет выполнять авиарейсы из Баку в Нью-Дели (Индия). Авиарейсы из столицы Азербайджана в Нью-Дели будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам, а в обратном направлении - по средам и субботам. В этом контексте партнером AZAL является Индийская компания Zeal Global Group.