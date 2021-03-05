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Мир столкнется с дефицитом одного из самых важных товаров

Мир столкнется с дефицитом одного из самых важных товаров Это может стать одной из величайших проблем XXI века
Инфраструктура
5 марта 2021 г. 19:35
Мир столкнется с дефицитом одного из самых важных товаров

Мировая экономика может столкнуться с дефицитом одного из самых важных товаров.

Как передает Report, об сообщает CNBC.

На планете заканчивается один их важнейших товаров — песок. Это второй по востребованности ресурс после воды.

Песок — основной материал, который используется при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных проездов.

Также этот товар используется при производстве стекла, кремниевых чипов и других товаров.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что мир уже сейчас может сталкиваться с дефицитом песка. Это может стать одной из величайших проблем XXI века.

"Никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается", — цитирует издание климатолога ООН Паскаля Педуцци.

В частности, для производства одной тонны цемента необходимо 10 тонн песка: только на сектор строительства каждый год потребляется от 40 до 50 миллиардов тонн песка.

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