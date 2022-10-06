Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении трех авиакомпаний РФ

Министерство торговли США продлил действие экспортных ограничений в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Ютэйр" и "Азур эйр".

Министерство торговли США продлил действие экспортных ограничений в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Ютэйр" и "Азур эйр".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие постановления, касающиеся каждой из перечисленных компаний, поступили в четверг в электронную базу Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

"Настоящим я удовлетворяю запрос <...> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий]. <...> Данный приказ вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней", - говорится в постановлениях, подписанных помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. В дальнейшем действие ограничений также может быть продлено.​​​​

Отметим, что ранее Минторговли США решило отозвать экспортные привилегии у авиакомпании "России".

Также Великобритания ранее включила в санкционный список авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", заморозив их активы.