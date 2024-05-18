О нас

В селе Кархулу Джебраильского района будут построены 940 индивидуальных домов

В селе Кархулу Джебраильского района будут построены 940 индивидуальных домов Планируется построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей в селе Кархулу Джебраильского района.
Инфраструктура
18 мая 2024 г. 16:51
В селе Кархулу Джебраильского района будут построены 940 индивидуальных домов

Планируется построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей в селе Кархулу Джебраильского района.

Как сообщает Report, об этом говорилось на церемонии закладки фундамента села с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Проектируемая до 2040 года территория села составляет 313 гектара. За этот период предусмотрено спроектировать, а также построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей.

В селе будут построены административное здание, клуб-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центры, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли и малого бизнеса. Кроме того, согласно Генеральному плану, в селе в соответствии с потребностями населения будут построены две полные средние школы и четыре детских сада.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılın Karxulu kəndində 940 fərdi ev inşa ediləcək

Экслюзивные новости

Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi