В селе Кархулу Джебраильского района будут построены 940 индивидуальных домов

Планируется построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей в селе Кархулу Джебраильского района.

Планируется построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей в селе Кархулу Джебраильского района.

Как сообщает Report, об этом говорилось на церемонии закладки фундамента села с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Проектируемая до 2040 года территория села составляет 313 гектара. За этот период предусмотрено спроектировать, а также построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей.

В селе будут построены административное здание, клуб-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центры, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли и малого бизнеса. Кроме того, согласно Генеральному плану, в селе в соответствии с потребностями населения будут построены две полные средние школы и четыре детских сада.