США лишили авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий

Минторговли США решило отозвать экспортные привилегии у авиакомпании "России".

Минторговли США решило отозвать экспортные привилегии у авиакомпании "России".

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в министерстве заявили, что причиной стали допущенные компанией нарушения экспортных ограничений, введенных в отношении России.

"Предотвращая предоставление этим самолетам каких-либо услуг, в том числе из-за рубежа, международные рейсы из Беларуси или России на этих лайнерах фактически прекращаются", - заявили в министерстве.

Это уже пятая российская авиакомпания, лишенная экспортных привилегий в США. Ранее аналогичные меры приняты в отношении "Аэрофлота", "Азур Эйр", "ЮТэйр" и грузовой "Авиастар-ТУ".

Ограничения были введены на фоне российской боевых действий в Украине. В марте США также ввели санкции против 40 российских предприятий и институтов, связанных с авиастроением. Евросоюз, США, и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, запрещены поставки, продажа, лизинг, а также техобслуживание и страхование самолетов в РФ.