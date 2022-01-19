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Министерство: Граждане раз в год смогут посетить и Шушу, и Агдам

Министерство: Граждане раз в год смогут посетить и Шушу, и Агдам Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало информацию о том, что граждане могут воспользоваться поездкой в освобожденные от оккупации районы на регулярных автобусах один раз в год.
Инфраструктура
19 января 2022 г. 13:41
Министерство: Граждане раз в год смогут посетить и Шушу, и Агдам
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Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало информацию о том, что граждане могут воспользоваться поездкой в освобожденные от оккупации районы на регулярных автобусах один раз в год.

В ответ на запрос Report в министерстве сообщили, что на первоначальном этапе ожидается высокий спрос на поездки в освобожденные от оккупации территории. Поэтому гражданам будет предоставлена возможность съездить раз в год по каждому направлению, то есть совершить две поездки и посетить и Шушу, и Агдам.

"Цель в том, чтобы создать равные и справедливые условия для всех граждан Азербайджана. Как только пиковый порог будет пройден, эти ограничения будут сняты", - добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Vətəndaşlar ildə bir dəfə həm Şuşaya, həm də Ağdama gedə biləcək”

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