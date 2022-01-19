Министерство: Граждане раз в год смогут посетить и Шушу, и Агдам

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало информацию о том, что граждане могут воспользоваться поездкой в освобожденные от оккупации районы на регулярных автобусах один раз в год.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало информацию о том, что граждане могут воспользоваться поездкой в освобожденные от оккупации районы на регулярных автобусах один раз в год.

В ответ на запрос Report в министерстве сообщили, что на первоначальном этапе ожидается высокий спрос на поездки в освобожденные от оккупации территории. Поэтому гражданам будет предоставлена возможность съездить раз в год по каждому направлению, то есть совершить две поездки и посетить и Шушу, и Агдам.

"Цель в том, чтобы создать равные и справедливые условия для всех граждан Азербайджана. Как только пиковый порог будет пройден, эти ограничения будут сняты", - добавили в ведомстве.