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Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Qazaq Air 

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Qazaq Air  В Международном аэропорту Гейдар Алиев 7 июля приземлился первый самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air.
Инфраструктура
7 июля 2022 г. 16:17
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Qazaq Air 

В Международном аэропорту Гейдар Алиев 7 июля приземлился первый самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Начиная с этой недели, казахстанский авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы по новому маршруту Актобе-Баку-Актобе и Нур-Султан-Баку-Нур-Султан (транзит через Актобе).

Авиарейсы по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Полеты по этому маршруту выполняются на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400, комплектация которого предусматривает до 86 пассажирских кресел.

Забронировать и приобрести авиабилеты по этому направлению можно на официальном сайте авиаперевозчика www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

Перед поездкой всем пассажирам рекомендуется проверять актуальные данные о действующих правилах въезда в обе страны во время пандемии COVID-19.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev International Airport receives first Qazaq Air Flight
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “Qazaq Air”in ilk reysini qəbul edib

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