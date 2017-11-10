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    Между Минводами и Баку планируют запустить скоростной поезд

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Между Баку и Минводами (Россия) планируют запустить скоростной поезд. Если проект утвердят, то между городами запустят сообщение, при котором таможенно-пограничный досмотр проводят прямо в вагонах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В появлении нового транспорта заинтересована не только российская, но и азербайджанская сторона. Это позволит существенно увеличить турпоток в двух направлениях и наладить поставки сельхозпродукции в другие страны.

    Отмечается, что сейчас, чтобы побывать на азербайджанских курортах, ставропольские туристы тратят не менее десяти часов в автомобилях.

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