Комитет: 96 объектов госимущества выставят на аукцион

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) 27 марта проведет очередной аукцион по приватизации госимущества.

Как передает Report, на аукцион выставлено 96 объектов госимущества, среди них 57 малых государственных предприятий и объектов, 23 акционерных общества, 14 нежилых участков, 2 незавершенных строения.

На аукционе также будут выставлены 30-45%-ные пакеты акций акционерных обществ в различных городах и районах страны. Эти компании действуют в сфере транспорта, ремонта и строительства, промышленности и пр.

Инвесторы могут ознакомиться с полным списком предназначенных для приватизации объектов госимущества на официальном сайте комитета (emdk.gov.az) и портале по приватизации (privatization.az).