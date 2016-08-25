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    Когалымавиа лишилась разрешения на полеты в Азербайджан

    Отзыв допусков связан с тем, что перевозчик не выполнял полеты более одного сезона

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Росавиация отозвала у авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) разрешения на полеты по 30 направлениям.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

    В опубликованном на сайте ведомства документе сообщается, что отзыв допусков связан с тем, что перевозчик не выполнял полеты более одного сезона. В частности, «Когалымавиа» лишилась разрешений на полеты в Казахстан, Азербайджан и Киргизию.

    Напомним, в марте 2016 г. Росавиация ограничила сертификант эксплуатанта компании. При этом перевозчик намерен в будущем возобновить полеты.

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