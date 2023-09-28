Китайские компании могут стать операторами региональных аэропортов Азербайджана

Азербайджан и Китай обсудили подготовку пилотов, а также организацию с этой целью тренингов.

Азербайджан и Китай обсудили подготовку пилотов, а также организацию с этой целью тренингов.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, во время визита в Китай он встретился с Суном Джиюном, главой Китайской администрации гражданской авиации, формирующей авиационную политику этой страны, и обсудил развитие сотрудничества между странами.

"Мы обменялись мнениями с Китаем об увеличении прямых рейсов и пунктов назначения, а также о возможности для китайских компаний стать операторами региональных аэропортов Азербайджана", - заявил министр.