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Китайские компании могут стать операторами региональных аэропортов Азербайджана

Китайские компании могут стать операторами региональных аэропортов Азербайджана Азербайджан и Китай обсудили подготовку пилотов, а также организацию с этой целью тренингов.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 15:52
Китайские компании могут стать операторами региональных аэропортов Азербайджана

Азербайджан и Китай обсудили подготовку пилотов, а также организацию с этой целью тренингов.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, во время визита в Китай он встретился с Суном Джиюном, главой Китайской администрации гражданской авиации, формирующей авиационную политику этой страны, и обсудил развитие сотрудничества между странами.

"Мы обменялись мнениями с Китаем об увеличении прямых рейсов и пунктов назначения, а также о возможности для китайских компаний стать операторами региональных аэропортов Азербайджана", - заявил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, China discuss training of pilots
Версия на азербайджанском языке Çin şirkətləri Azərbaycanın regional hava limanlarına operatorluq edə bilər

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