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Камиль Алиев: Следующие наши цели – аэропорты Зангилана и Лачына

Камиль Алиев: Следующие наши цели – аэропорты Зангилана и Лачына Большая часть строительных работ в Физулинском международном аэропорту уже завершились
Инфраструктура
5 сентября 2021 г. 14:05
Камиль Алиев: Следующие наши цели – аэропорты Зангилана и Лачына
Камиль Алиев

Большая часть строительных работ в Физулинском международном аэропорту уже завершились.

Как передает Report, об этом журналистам сказал директор компании AZVIRT Камиль Алиев.

По его словам, протяженность посадочной полосы аэропорта составляет 3 километра, а ширина – 60 метров. Строительные работы в аэропорту ведутся с 14 января.

"Можно сказать, что 95% всех работ уже завершены. Во время строительства здесь также проводилась очистка территории от мин. В тоже время здесь не было никакой инфраструктуры для ведения строительных работ, поэтому мы параллельно занимались и ее созданием. Для нас большая честь принимать первый тестовой полет. Следующие наши цели – аэропорты Зангилана и Лачына", - отметил К.Алиев.

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Версия на английском языке Head of AzVirt: Our next goals are airports of Zangilan and Lachin
Версия на азербайджанском языке AZVİRT şirkətinin direktoru: “Növbəti hədəflər Zəngilan və Laçın hava limanlarıdır”

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