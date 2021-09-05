Камиль Алиев: Следующие наши цели – аэропорты Зангилана и Лачына

Большая часть строительных работ в Физулинском международном аэропорту уже завершились

Большая часть строительных работ в Физулинском международном аэропорту уже завершились.

Как передает Report, об этом журналистам сказал директор компании AZVIRT Камиль Алиев.

По его словам, протяженность посадочной полосы аэропорта составляет 3 километра, а ширина – 60 метров. Строительные работы в аэропорту ведутся с 14 января.

"Можно сказать, что 95% всех работ уже завершены. Во время строительства здесь также проводилась очистка территории от мин. В тоже время здесь не было никакой инфраструктуры для ведения строительных работ, поэтому мы параллельно занимались и ее созданием. Для нас большая честь принимать первый тестовой полет. Следующие наши цели – аэропорты Зангилана и Лачына", - отметил К.Алиев.