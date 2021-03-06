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Из-за погодных условий усилена безопасность движения судов

Из-за погодных условий усилена безопасность движения судов Структуры, связанные с нефтегазовыми платформами в море, были проинформированы в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями
Инфраструктура
6 марта 2021 г. 17:43
Из-за погодных условий усилена безопасность движения судов

В Национальный центр Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступила информация об опасном гидрометеорологической ситуации из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом Report сообщили в Государственном морском агентстве.

Сообщается, что 7 марта в акватории Каспия в течение дня ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с, порывами до 27-32 м/с, а в открытом море - до 35-37 м/с. Прогнозируется, что высота волны составит 2,0-4,0 м, а в дальнейшем достигнет 5,5-7,5 м.

"Поступившая информация была в срочном порядке проанализирована специалистами Национального центра и запланирована реализация соответствующих мер.

Судам, стоящим на якоре на территории Службы управления движением судов, и находящимся в движении, были даны соответствующие инструкции. Наряду с этим, структуры, связанные с нефтегазовыми платформами в море, были проинформированы в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

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