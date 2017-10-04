Исполнительной власти Шамахинского района выделено 3 млн манатов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом многоквартирных зданий и продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Шамаха.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Aзербайджанской Республики в Шамахе осуществлен ряд важных мер, в том числе построены Лечебно-диагностический центр, Городской центр искусства и образования, три 48-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Олимпийский спортивный центр, Центральная районная больница, Шамахинская Джума мечеть, Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насиреддина Туси, Историко-краеведческий музей, Детско-юношеская шахматная школа, Районный центр культуры, отвечающие самым современным требованиям туристические объекты, учебные заведения, реконструирована система снабжения города питьевой водой, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы крупные производственные предприятия, открыты более 15 тысяч новых рабочих мест, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Для замены кровли и капитального ремонта фасадной части многоквартирных зданий, а также продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Шамаха из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Шамахинского района выделено 3,0 (три) миллиона манатов, в том числе для замены кровли и капитального ремонта фасадной части 43-х многоквартирных зданий - 2 млн манатов, для продолжения работ по благоустройству и созиданию – 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.