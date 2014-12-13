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    Министр: Иран хочет соединить свою железнодорожную систему с азербайджанской

    Правительство Ирана серьезно рассматривает шаги по соединению железнодорожных и автомобильных систем с азиатскими

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Соединение национальных железнодорожных систем с соседними странами находится в повестке правительства". Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил  министр по вопросам дорог и городского развития Ирана  Аббас Ахунди.

    По его словам, развитие приграничных дорог является частью реализации политики правительства по развитию связей с другими странами. Министр отметил, что правительство серьезно рассматривает шаги по соединению железнодорожных и автомобильных систем с азиатскими. "Помимо этого, иранское правительство планирует соединить  железнодорожную систему с азербайджанской посредством железной дороги Казвин-Решт-Астара", - сказал он.

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