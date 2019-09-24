Инициатива "Один пояс - один путь" способствует превращению Азербайджана в международный транспортный хаб

Официальное китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало статью, посвященную значению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщает Report со ссылкой на Синьхуа, в статье говорится о выгодном географическом положении Азербайджана, который в последние годы утвердился в качестве стратегического направления в развитии регионального транспорта.

"Азербайджан стремится стать энергетическим, транспортным и логистическим центром, соединяющим Европу и Азию. В рамках этих усилий правительство Азербайджана стремится превратить ТМТМ в модельный проект по расширению сотрудничества с Китаем в области инфраструктуры и взаимодействия. Маршрут протяженностью 3 500 км пролегает с востока от города Достык на казахстанско-китайской границе до азербайджанского Баку на западе. В основном маршрут пролегает по железной дороге, а часть его включает пересечение Каспийского моря на пароме", - пишет автор статьи.

В статье напоминается, что в предыдущем интервью агентству Синьхуа президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз подтвердил огромные перспективы сотрудничества между Китаем и Азербайджаном в сфере транспорта. Он рассказал, что в стране вкладываются значительные средства в инфраструктуру для строительства дорог, автомагистралей, аэропортов. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая соединяет Азию и Европу, является кратчайшим транспортным маршрутом для транспортировки товаров из Китая в Европу и в обратном направлении, подчеркнул глава государства.

В статье отмечается, что, благодаря совместным усилиям за последние годы, были достигнуты значительные результаты в интеграции проекта ТМТМ с предложенной Китаем инициативой "Один пояс – один путь".

Маршрутный поезд Сиань-Баку, нагруженный машинным оборудованием и электроприборами, 6 июля прибыл в Баку. Весь путь в столицу Азербайджана занял 17 дней.

Запуск данного маршрута обеспечил наземную связь Китая с рядом стран, позволив на 20 дней ускорить морские перевозки. Чем больше поездов China Railway Express будет задействовано, тем больше будет развиваться маршрут в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Профессор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана Рафиг Аббасов отметил, что ТМТМ является самым быстрым наземным транспортным маршрутом, способным доставить китайские в Европу примерно за 20 дней, что является большим преимуществом в сравнении с морским путем.

ТМТМ связывает Китай с Европой через Казахстан и Азербайджан. В настоящее время Азербайджан координирует со странами, по которым пролегает маршрут, снижение тарифов и сокращение времени таможенных процедур, в целях привлечения большего объема товаров по маршруту.

Азербайджано-китайское сотрудничество на взаимовыгодной основе будет способствовать идеальной интеграции видения Азербайджана в вопросе становления региональным транспортным хабом с предложенной Китаем инициативой "Один пояс – один путь", что приведет к развитию региональных связей и принесет выгоду жителям региона.

Следует отметить, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.