Индийская авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших

Индийская авиакомпания Air India Express, которой принадлежит авиалайнер, потерпевший в пятницу крушение при посадке в городе Кожикоде, выплатит срочные компенсации семьям погибших и пострадавшим при инциденте.

Индийская авиакомпания Air India Express, которой принадлежит авиалайнер, потерпевший в пятницу крушение при посадке в городе Кожикоде, выплатит срочные компенсации семьям погибших и пострадавшим при инциденте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Twitter.

"В качестве немедленной помощи авиакомпания предоставит предварительную компенсацию ближайшим родственникам погибших и пострадавшим", - указывает авиакомпания.

По ее информации, родственникам погибшего пассажира в возрасте старше 12 лет будет выплачен 1 млн рупий компенсации (более 13,3 тыс. долларов США), младше 12 лет - 500 тыс. рупий (около 6,7 тыс. долларов США). Кроме того, пассажирам, получившим серьезные травмы, будет выплачено по 200 тыс. рупий (более 2,6 тыс. долларов США), а получившим несерьезные травмы и ушибы - по 50 тыс. (около 667 долларов США).