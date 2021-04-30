ГТК: Дорожный налог между Турцией и Азербайджаном не отменят

В двусторонних соглашениях между правительствами Турции и Азербайджана в области международного автомобильного сообщения освобождение от дорожного налога не предусмотрено

В последние дни в ряде средств массовой информации публикуется вводящая в заблуждение информация о том, что при прохождении таможенной границы грузовыми автомобилями, зарегистрированными в Турции, с них взимаются платежи и чинятся препятствия для их ускоренного прохождения границы, что не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, таможенные платежи, взимаемые с грузовых транспортных средств в процессе пересечения границы, регулируются в соответствии с действующим национальным и международным законодательством - Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", европейским соглашением "О международных перевозках опасных грузов по суше".

Согласно статье 210 Налогового кодекса Азербайджана, автотранспортные средства иностранных государств, въезжающие на территорию страны и выезжающие с территории Азербайджана, являются объектом налогообложения.

Следует отметить, что степени опасности грузов, перевозимых при въезде автотранспортных средств иностранных государств на территорию Азербайджана и транзитных перевозках на этой территории, определяются законом Азербайджанской Республики от 18 июля 2000 года № 913-IQ в соответствии с европейским соглашением "О международных перевозках опасных грузов по суше". В зависимости от степени опасности перевозимых грузов расчет дорожного налога осуществляется в соответствии с главой 15 Налогового кодекса Азербайджанской Республики. Кроме того, дорожный налог за перевозку опасных грузов не применяется, если степень безопасности товаров не определена в паспорте безопасности производителя товара, предоставляемого на погранично-пропускной пункт для точного определения степени опасности товаров.

Отметим, что в двусторонних соглашениях между правительствами Турции и Азербайджана в области международного автомобильного сообщения освобождение от дорожного налога не предусмотрено.

ГТК готов на основе конкретных фактов, которые будут представлены, расследовать претензии, связанные со взиманием не предусмотренных законодательством платежей с грузовых транспортных средств на таможенно-пограничных пунктах пропуска, с дальнейшим информированием широкой общественности.