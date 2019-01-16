В прошлом году 1 250 граждан Азербайджана приобрели недвижимость в Турции

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 1 250 граждан Азербайджана стали владельцами недвижимости в Турции в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, азербайджанцы увеличили покупку жилья в соседней стране на 32,7% или 308 квартир по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В декабре прошлого года 166 граждан Азербайджана приобрели жилье в Турции. Это на 75 квартир или на 82,42% меньше, чем в декабре 2017 года.

В общей сложности 40 044 иностранца приобрели жилье в Турции в прошлом году, что на 17 616 единиц или 78,54% больше, чем в 2017 году. В прошлом месяце 4 614 объектов недвижимости были проданы иностранцам в Турции, что на 2 433 объекта или в 2,12 раза больше, чем в декабре 2017 года.

Иракцы находятся на первом месте в рейтинге иностранцев, покупающих жилье в Турции. За последний месяц прошлого года они купили 897 квартир, в прошлом году - 8 205 квартир в Турции. Следующее место в списке занимают иранцы. Граждане этой страны купили 435 квартир в декабре и 3 652 квартиры в 2018 году. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия, граждане которой приобрели 268 квартир в прошлом месяце и 2 718 квартир в прошлом году.