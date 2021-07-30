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Готовится общий план Карабаха и Восточного Зангезура

Готовится общий план Карабаха и Восточного Зангезура Госкомитет по градостроительству и архитектуре готовит общий план освобожденных от оккупации территорий. В частности, готовится общий план освобожденных территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.
Инфраструктура
30 июля 2021 г. 19:58
Готовится общий план Карабаха и Восточного Зангезура
Намиг Гумматов

Госкомитет по градостроительству и архитектуре готовит общий план освобожденных от оккупации территорий. В частности, готовится общий план освобожденных территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, руководитель Рабочей группы по вопросам градостроительства Намиг Гумматов в заявлении журналистам в поселке Гадрут Ходжавендского района.

По его словам, параллельно ведется работа над генеральными планами некоторых городов: "Также началась работа по подготовке документов территориального планирования сел. Это первая подобная практика".

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Версия на английском языке General plan of Karabakh and East Zangazur under development
Версия на азербайджанском языке Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun ümumi planı hazırlanır

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