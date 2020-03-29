Госслужба автотранспорта обратилась к водителям

Сегодня в Азербайджане самая уязвимая группа риска - водители.

Как сообщает Report, глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахярова обратилась к водителям.

"В рамках принятых мер просим Вас соблюдать правила для собственного здоровья. Пользуйтесь масками и перчатками, будучи на службе. Сегодня вы среди тех, кто выполняет самую сложную работу. Соблюдая правила, вы поддержите власти, которые мобилизуют все силы для предотвращения эпидемии, защищая вас, пассажиров и членов вашей семьи. Напоминаю, что, согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов к физическим лицам применяется штраф в размере от ста манатов до двухсот манатов, должностным лицам - от тысячи пятисот до двух тысяч манатов, или административный арест сроком до одного месяца, юридическим лицам - от двух тысяч до пяти тысяч манатов", - говорится в обращении.

С сегодняшнего дня в Азербайджане усилен особый карантинный режим.