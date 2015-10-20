​Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам приостановил проверки

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам прошло расширенное заседание коллегии. Как сообщили Report в комитете, выступивший на заседании председатель комитета и коллегии Рамиз Гасанов рассказал о достигнутых за 9 месяцев успехах.

Он заявил, что в целях расширения производства конкурентоспособной продукции уже приступили к работам по улучшению бизнес атмосферы, усилению предпринимательской деятельности, применению современных стандартов.

Председатель комитета добавил, что в соответствии с указаниями президента, продолжаются работы, направленные на повторную организацию деятельности Службы госконтроля по техническому регулированию и стандартизации при Госкомитете, и применение современного опыта в данной области. На заседании также коснулись ряда других вопросов.