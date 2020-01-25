Глава службы: Строительство нового ПП на грузино-азербайджанской границе актуально

"Строительство нового пропускного пункта на грузино-азербайджанской границе является актуальным".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил руководитель Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава.

Он также рассказал о планах по восстановлению и модернизации имеющейся таможенной инфраструктуры.

По словам Л.Какавы, применение автоматического обмена информацией с соседними странами позволяет лучше управлять движением проходящих границу товаров и грузов, а также сократить связанные с торговлей траты частного сектора.