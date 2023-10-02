Генсек ООН направил обращение к участникам мероприятия Всемирный день Хабитат

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к инвестициям в устойчивую инфраструктуру и защите уязвимых групп населения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к инвестициям в устойчивую инфраструктуру и защите уязвимых групп населения.

Как сообщает Report, об этом заявил Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам мероприятия Всемирный день Хабитат, организованного в Азербайджане совместно с UN-HABITAT.

Послание генсека ООН зачитала исполнительный директор программы UN-HABITAT Маймуна Мохд Шариф.

"Города являются движущей силой инклюзивного, устойчивого развития и вынуждены противостоять ряду вызовов. В их числе экономические шоки и изменения климата. Мы поддерживаем устойчивую урбанизацию, мобилизуя всю систему ООН. Развитие экономики и создание зеленых насаждений положительно повлияет на производство продуктов питания. Важно обеспечить защиту уязвимых групп населения, инвестировать устойчивую инфраструктуру", - говорится в послании.