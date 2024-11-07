На COP29 будет создан многосекторный план действий для устойчивых городов

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, будет создан Многосекторный план действий для устойчивых и здоровых городов (инициатива MAP).

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, будет представлена инициатива многосекторного плана действий для устойчивых и здоровых городов (MAP) и запущена Бакинская коалиция устойчивости.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в социальной сети X.

На встрече министров в рамках 12-го Всемирного форума по градостроительству (WUF12) в Каире, А. Гулиев отметил приверженность новой городской повестке и Целям устойчивого развития, подчеркнув значимость Бакинской коалиции устойчивости, целью которой является создание синергии между COP и WUF.