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На COP29 будет создан многосекторный план действий для устойчивых городов

На COP29 будет создан многосекторный план действий для устойчивых городов На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, будет создан Многосекторный план действий для устойчивых и здоровых городов (инициатива MAP).
Инфраструктура
7 ноября 2024 г. 13:47
На COP29 будет создан многосекторный план действий для устойчивых городов

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, будет представлена инициатива многосекторного плана действий для устойчивых и здоровых городов (MAP) и запущена Бакинская коалиция устойчивости.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в социальной сети X.

На встрече министров в рамках 12-го Всемирного форума по градостроительству (WUF12) в Каире, А. Гулиев отметил приверженность новой городской повестке и Целям устойчивого развития, подчеркнув значимость Бакинской коалиции устойчивости, целью которой является создание синергии между COP и WUF.

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Версия на английском языке Multisectoral Actions Pathways for Resilient and Healthy Cities to be introduced at COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-da Dayanıqlı Şəhərlər üçün Multisektor Fəaliyyət Yolu təsis olunacaq

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