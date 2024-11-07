Volkswagen отзовет более 114 тыс. автомобилей в США

Автоконцерн Volkswagen отзовет 114,5 тыс. автомобилей с американского рынка из-за проблем с подушками безопасности.

Автоконцерн Volkswagen отзовет 114,5 тыс. автомобилей с американского рынка из-за проблем с подушками безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным Национального управления по безопасности дорожного движения США, отзыв коснется моделей Beetle и Passat 2006-2019 годов выпуска. Регулятор отмечает, что причиной стала неисправность в работе передней подушки безопасности со стороны водителя, которая может привести к самопроизвольному срабатыванию под воздействием высоких температур.

Как пишет агентство Reuters, владельцы указанных автомобилей могут обратиться к дилерам Volkswagen для бесплатной замены неисправных комплектующих.